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Полка Модерн 17.12

Полка Модерн 17.12

Код: 25756
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Характеристики
Характеристики
Производитель
Боровичи-Мебель
Высота
22 см
Глубина
23.6 см
Объем в упаковке
0.033 куб.м
Ширина
184.0 см
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Инструкция по сборке
Инструкция по сборке
Сертификаты
4.06 мб
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