Полка Модерн 17.12

Первый Гипермаркет Мебели предоставляет возможность купить мебель в кредит. У нас действуют различные кредитные
программы от нескольких банков, с помощью которых приобрести любую мебель в кротчайшие сроки без бумажной
волокиты и потери времени весьма просто.
Как оформить мебель в кредит?
Оформить кредит можно следующим способом.
Вам необходимо:
- Оформить заказ, выбрав понравившийся Вам товар;
- Выбрать способ оплаты «оформить в кредит»;
- Подтвердить;
- Заполнить появившуюся анкету;
- Дождаться звонка кредитного специалиста, который оперативно свяжется с Вами для уточнения указанных
персональных данных, на основе которых будет быстро принято решение о программе кредитования и выдаче
Вам кредита.
- Подписать кредитный договор можно в магазине или в отделении банка.
Каков первоначальный взнос?
Первоначальный взнос зависит от условий предоставления кредита.
Как подписать кредитный договор и получить товар?
После заполнения заявки, с Вами свяжется кредитный специалист для уточнения указанных персональных данных, на
основе которых будет быстро принято решение о программе кредитования и выдаче Вам кредита, а так же для
уточнения времени подписания договора.
- Вы приезжайте в магазин или отделение банка (в зависимости от наличия магазина в Вашем городе)
- После подписания Вам на руки выдаются: график платежей, кредитный договор (заявление).
- Остается только дождаться доставку товара в обговоренный со специалистом срок, начать пользоваться покупкой и
погашать ежемесячный платеж по кредиту без комиссий.
Требования к заемщику:
- заемщик является гражданином Российской Федерации;
- имеется постоянная регистрация по месту жительства на территории Российской Федерации;
- возраст заемщика: от 18 лет.