Полка Модерн 17.12

Кредит

Оформить заказ, выбрав понравившийся Вам товар; Выбрать способ оплаты «оформить в кредит»; Подтвердить; Заполнить появившуюся анкету; Дождаться звонка кредитного специалиста, который оперативно свяжется с Вами для уточнения указанных персональных данных, на основе которых будет быстро принято решение о программе кредитования и выдаче Вам кредита. Подписать кредитный договор можно в магазине или в отделении банка.

заемщик является гражданином Российской Федерации; имеется постоянная регистрация по месту жительства на территории Российской Федерации; возраст заемщика: от 18 лет.

Первый Гипермаркет Мебели предоставляет возможность купить мебель в кредит. У нас действуют различные кредитные программы от нескольких банков, с помощью которых приобрести любую мебель в кротчайшие сроки без бумажной волокиты и потери времени весьма просто.Как оформить мебель в кредит?Оформить кредит можно следующим способом.Вам необходимо:Каков первоначальный взнос?Первоначальный взнос зависит от условий предоставления кредита.Как подписать кредитный договор и получить товар?После заполнения заявки, с Вами свяжется кредитный специалист для уточнения указанных персональных данных, на основе которых будет быстро принято решение о программе кредитования и выдаче Вам кредита, а так же для уточнения времени подписания договора.- Вы приезжайте в магазин или отделение банка (в зависимости от наличия магазина в Вашем городе)- После подписания Вам на руки выдаются: график платежей, кредитный договор (заявление).- Остается только дождаться доставку товара в обговоренный со специалистом срок, начать пользоваться покупкой и погашать ежемесячный платеж по кредиту без комиссий.Требования к заемщику: